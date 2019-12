200 innbyggere i Vik isolert etter ras

Etter at et jordras på mellom 50 og 60 meter gikk over fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kommune er rundt 200 innbyggere isolert, melder NRK.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet meldte om raset ved 18-tiden søndag kveld. Ingen mennesker er tatt av raset, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til kanalen. Vik-ordfører Roy Egil Stadheim (Ap) sier til NRK at det blir jobbet med beredskapen. Flere veier i Sogn og Fjordane blir stengt klokka 22 søndag kveld på grunn av rasfare. (©NTB)

Reklame 12 superkupp du gjør før nyttår