2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år

En mer kompleks sikkerhetssituasjon og mer oppmerksomhet rundt kollektivt forsvar øker interessen blant allierte for å øve og trene i Norge, ifølge regjeringen.

– Den allierte interessen for å øve og trene i Norge er økende. I 2020 forventes i overkant av 2.000 marineinfanterisoldater fra USA, Storbritannia og Nederland på periodevis trening i Indre Troms, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) onsdag i et brev til Stortinget.

– I forbindelse med øvelse Cold Response 20 vil den allierte tilstedeværelsen øke ytterligere. Foruten denne aktiviteten vil allierte og partnerstyrker fra alle forsvarsgrener kunne delta under øvelse i kortere perioder gjennom året, heter det.

Omstridt

Bakke-Jensen viser til at det totalt er tilført 24 stillinger i Indre Troms i forbindelse med at alliert virksomhet er overført til Hæren.

Forsvarsministeren understreker også at øving og trening med allierte er en forutsetning for alliert forsterkning i krise og krig. Slik trening er imidlertid politisk omstridt i Norge, og partier på venstresiden har advart mot i for stor grad å overlate ivaretakelsen av landets sikkerhet til utenlandske soldater.

Kritikerne frykter at et økt amerikansk og internasjonalt nærvær i Norge kan provosere Russland unødvendig og dermed bidra til svekket snarere enn økt norsk sikkerhet.

NATOs beste klasserom

Høyres forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, Hårek Elvenes, viser derimot til at Norge har jobbet hardt for å få til mer øving og trening med allierte, noe man nå ser resultatet av.

– Norge er avhengig av alliert støtte. Norge har NATOs beste klasserom. Vi har store øvingsområder og barske værforhold, sier han til NTB.

