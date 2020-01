2019 ble et rekordår for organdonasjon

Flere pasienter fikk livreddende transplantasjoner i fjor. Det gjelder særlig for hjerter og nyrer.

Det var transplantert 479 organer til 439 pasienter ved utgangen av desember i fjor. Organene kom fra 113 donorer.

43 personer fikk nytt hjerte, noe som er det høyeste tallet for ett enkelt år i forrige tiår. Året før var tallet 29. Flere fikk også ny nyre, 258 personer i fjor, mot 240 året før, viser nye tall Oslo universitetssykehus (OUS).

Samtidig faller andelen som sier nei til organdonasjon. Den har stabilisert seg på 16 prosent i 2019.

Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over en historisk høy ja-andel til organdonasjon i Norge i 2019. Ved 84 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus, ble det gitt samtykke til organdonasjon.

– Dette er svært gledelige tall, spesielt for dem som har fått et nytt liv, og deres nærmeste. Det viser at nordmenns holdning til organdonasjon blir stadig mer positiv, og at denne positive holdningen gir konkrete utslag på antall liv som reddes, sier daglig leder Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdonasjon.

(©NTB)