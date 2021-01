21.211 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

Mandag var 21.211 personer i Norge vaksinert med den første av to doser av koronavaksinen til Pfizer og Biontech. 225 personer fikk vaksinen mandag.

Det ble satt 121 flere vaksinasjoner mandag enn det som ble utført dagen før, viser Folkehelseinstituttets statistikk.

Det er knyttet stor usikkerhet til tallene som blir publisert tirsdag. FHI opplyser at dagens vaksinasjonstall er noe lavere etter tekniske problemer, og at dette har ført til at det ikke er så mange nye registrerte vaksinasjoner. Feilen skal være rettet, slik at framtidige tall vil være oppdaterte.

Få svar på der du lurer på om korona og vaksine: Erna Solberg svarer på lesernes spørsmål direkte i Nettavisen klokken 19 tirsdag. Send inn dine spørsmål her.

Flest vaksinerte er det i Viken (5.021), Oslo (3.196) og Innlandet (2.339). Færrest doser er satt i Nordland (857), Troms og Finnmark (950) og Møre og Romsdal (1.065).

I 32 kommuner er det ifølge FHI-statistikken foreløpig bare satt mellom null og fire vaksiner.

Norge startet vaksineringen 27. desember. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo fikk æren av å være først i køen. En fersk undersøkelse viser at 74 prosent av nordmenn ønsker å ta vaksinen. Bare 8 prosent sier nei, mens resten er usikre.

