21-åring anker dom for forsettlig bildrap på E18 i Larvik

En 21-åring er dømt til 16 års fengsel etter å ha kjørt på en familie på E18 i Larvik 1. nyttårsdag. En småbarnsfar mistet livet.

Dommen falt i Larvik tingrett fredag, melder Aftenposten. Retten fant det bevist at mannen skal dømmes for forsettlig bildrap, som er i overensstemmelse med påtalemyndighetens påstand. Forsvareren mente klienten skulle dømmes for uaktsomt bildrap.

Den dømte mannen har forklart at han ønsket å ta sitt eget liv, men nektet for at han hadde tanker om at andre mennesker også kunne dø da han kjørte imot kjøretiningen på motorveien natt til 1. nyttårsdag i år.

Forsvareren, advokat Jon Anders Hasle, sier til NTB at dommen vil bli anket.

Forferdelig lei seg

– I utgangspunktet var min klient svært deprimert og så kommer han i denne situasjonen hvor han overlever et selvmord, men at en annen er død. Han er forferdelig lei seg for det som er skjedd, at andre fikk lide for de tankene han hadde, men han så ikke for seg at dette kunne skje, sier Hasle.

Advokaten sier det er ekstremt sjelden at noen blir dømt for forsettlig bildrap. Dersom Agder lagmannsrett skulle komme til at drapet ikke skjedde med forsett, kan mannen i stedet regne med en straff rundt tre års fengsel.

La familie i grus

Det var ved 4.30-tiden natt til første nyttårsdag at 21-åringen ifølge tiltalen med vilje krysset en sperring på E18 mellom Larvik og Langangen og kjørte rundt tre kilometer i feil kjøreretning før han kolliderte med en annen bil.

47 år gamle Azad Hamam døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ifølge tiltalen fikk alvorlige og livstruende skader. En sjuåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader. Familien var på vei hjem fra sydenferie da de ble truffet.

– Han frontkolliderte med vilje med en møtende personbil. Kjøringen rammet helt tilfeldige ofre og har lagt en småbarnsfamilie i fullstendig grus. Familien hadde ingen mulighet til å komme seg unna, og det beror på ren flaks at ikke flere ble drept i sammenstøtet, står det i dommen fra Larvik tingrett.

Depresjon ingen betydning

Mannen var tiltalt for forsettlig drap, grov kroppsskade og promillekjøring. Han hadde en promille på 1,32 da ulykken skjedde. Retten mener den tiltaltes forklaring om at han ønsket å ta livet av seg, ikke kan ha noen formildende effekt.

– Det faktum at tiltalte var suicidal kan etter rettens syn ikke tillegges vekt i formildende retning. At tiltalte selv var fortvilet og hadde et sterkt ønske om å dø kan etter rettens syn ikke begrunne en reduksjon i straffen for å i stedet ha drept og skadd andre, skriver domstolen.

Foruten straffen på 16 års fengsel, kom Larvik tingrett også til at 21-åringen må betale de etterlatte totalt 1.750.000 kroner i oppreisningserstatning.

Mest sett siste uken