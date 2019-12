21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen

Etter mye bråk ble utestedet Loulou stengt av politiet i Bergen klokka 2 natt til fredag. En mann som var slått i ansiktet, ble funnet bevisstløs inne.

Vest politidistrikt melder om hendelsen på Twitter natt til fredag.

Utestedet ved Nedre Ole Bulls plass hadde ifølge politiet hatt flere ordensforstyrrelser da stedet ble besluttet stengt av politiet.

– Vi ble varslet tre ganger på en time fra rundt klokka 1 på grunn av slagsmål og bråk, og det var tydelig at det var mye tumulter der. Mens vi var der siste gangen ble vi gjort oppmerksom på at en 21 år gammel mann lå inne og var bevisstløs. Vi fikk tatt ham med ut, og han kviknet til etter noen minutter. Det viser seg at han var slått, i ansiktet, falt bakover og hadde slått bakhodet i gulvet. Han ble fraktet til Haukeland sykehus, sier – operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til NTB.

Det er ikke kjent hvordan det går med fornærmede. Politiet har kontroll på mistenkte, som er avhørt og løslatt.

– Alt tyder på at det har vært overskjenking på stedet, så vi besluttet å stenge utestedet en halv time før vanlig stengetid, som er 2.30, sier Dahl-Michelsen.

Det har vært flere meldinger om slagsmål fra norske politidistrikter, blant annet har Troms politidistrikt, Innlandet politidistrikt , politiet i Agder , Sørvest politidistrikt og politiet i Trøndelag hatt flere episoder med fyll, bråk og slagsmål.

(©NTB)