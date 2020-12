21 nye koronasmittede i Drammen

21 personer bosatt i Drammen kommune har i løpet av det siste døgnet fått påvist koronasmitte, opplyser kommunen.

18 av dem er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens smitteveien er ukjent for to. For den siste pågår smittesporingen fortsatt.

Trenden den siste tiden viser at antall smittetilfeller i Drammen kommune er på vei nedover, skriver kommunen. Det totale smittetrykket er likevel fortsatt høyt, og de siste 14 dagene er det påvist smitte hos 248 personer.

– Drammen har fortsatt et høyere smittetrykk enn det Oslo har. Ja, vi har klart å begrense smittespredningen sammenlignet med hvordan situasjonen var i midten av november, og det skal vi alle være veldig glade for, men det er fortsatt mye smitte ute i lokalsamfunnet vårt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av det siste døgnet er det påvist smitte ved en skole, en barnehage og ved et bo- og omsorgssenter.

(©NTB)

