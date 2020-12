21 nye koronasmittede i Moss

Kommuneoverlegen i Moss er bekymret etter at det i løpet av det siste døgnet er påvist 21 nye smittetilfeller i kommunen.

Én av de koronasmittede personene er under 18 år gammel, opplyser kommunen i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Smitteoppsporingen pågår fortsatt for åtte av de smittede personene, mens det for 13 av personene er klart at smittekilden er et allerede kjent smittetilfelle.

Økende smittetall førte til at det i begynnelsen av denne uka ble innført sosial nedstengning i Moss med maksgrense på ti personer i private samlinger, skjenkestopp og konsertstopp.

– De siste dagene har vi sett at smittetallene fortsetter å øke. Det er bekymringsfullt. Samtidig vet vi at det er for tidlig å se effekt av de lokale tiltakene som trådte i kraft 1. desember. Vi følger situasjonen fortløpende og ber alle holde ut og følge reglene slik at vi sammen greier å snu smittekurven, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Totalt i pandemiperioden har 475 personer i Moss fått påvist korona.

(©NTB)

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot