21 nye koronatilfeller i Drammen – kommunale tjenester påvirkes

21 nye smittetilfeller er registrert i Drammen siste døgn. Mange av tilfellene er knyttet til utbruddet på Drammen sykehus, og kommunale tjenester påvirkes.

18 av de nye tilfellene er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

12 av de 18 nærkontaktene som nå har fått påvist smitte, er knyttet til smitteutbruddet på ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

– En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester, opplyser kommunen.

Til sammen 28 av tilfellene i Drammen de siste dagene knyttes til smitteutbruddet på sykehuset.

– Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De 21 nye smittetilfellene i kommunen er isolert sett et høyt tall, vedgår Johannessen, men det må ses i sammenheng med søndagens lave tall.

– Vi har nå fått svar på prøvene som var forsinket, og dermed ble dagens rapporterte tall nokså høyt. Men hvis vi ser de to siste dagene under ett, så har vi hatt 24 tilfeller disse dagene. Et gjennomsnitt på tolv er omtrent likt nivået for de siste ukene, sier Johannessen.

