22 år gammel mann tiltalt for drapsforsøk på Grønland

En 22 år gammel Oslo-mann som knivstakk en mann i 30-årene i Heimdalsgata på Grønland torsdag 13. desember i fjor, er nå tiltalt for drapsforsøk.

Mannen er for tiden innlagt på psykiatrisk sykehus, og i tiltalen kommer det fram den tiltalte trolig var psykotisk da han knivstakk mannen.

Knivstikkingen skjedde utendørs, og den nå tiltalte 22-åringen stakk fra stedet etter ugjerningen. Etter et kort søk ble han pågrepet ved Grønland T-banestasjon, noen hundre meter unna. Politiet opplyste dagen etter at handlingen fremsto som uprovosert, og i tiltalen legges det ned forbehold om overføring til tvungent psykisk helsevern for 22-åringen.

Mannen i 30-årene fikk ifølge tiltalen en 10 centimeter bred stikkskade i magen, og han ble sykmeldt i flere måneder etter knivangrepet. Han var på jobb som sjåfør for Kolonial.no da han ble stukket ned.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 29. oktober og retten har satt av fire dager til behandlingen av saken.

