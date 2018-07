22. juli-markering på Utøya: – Hatet stikker dypere enn vi trodde

Viktigheten av å vise motstand mot hatefulle ytringer og ta et oppgjør med hatet var det gjennomgående temaet under minnemarkeringen på Utøya 22. juli.

– Jeg vil være brutalt ærlig ved å si at det er viktigere enn noen gang å vise den motstandskraften. Holdningene som ledet til handlingene i 2011, florerer mer enn før. Vi har ikke klart å holde dem nede, og det er farlig, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale på Utøya.

Til NTB sier Støre at markeringene 22. juli er med på å aktualisere hva hatefulle ytringer og ekstreme holdninger kan føre til.

– Det er vår oppgave å advare om hvor farlig det er at slike holdninger alminneliggjøres, sier Støre. Han sier det er viktig å understreke at angrepet var politisk.

– Nå sier statsministeren at det var et angrep på AUF og Arbeiderpartiet, men det gikk mange år før hun erkjente det, sier Støre til NTB.

I talen refererte Støre også til påsketider i år, da daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) publiserte et bilde på Facebook av maskerte personer med våpen, og teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»

– At overlevende etter 22. juli føler frykt etter politisk debatt, er et varsku, sa Støre.

Statsminister Erna Solberg (H) deltok også i minnemarkeringen på Utøya og sier Facebook-innlegget fra Listhaug var en retorikk som ikke burde kommet fra regjeringens side.

– Det var også en av grunnene til at vi sa unnskyld, sier Solberg til NTB.

Hun understreker at det er viktig med åpne og ærlige debatter, men at de må være saklige. Også Solberg erkjenner at høyreekstreme holdningene er en stor utfordring.

– Det er en mer høyreekstrem tankegang som vokser på sosiale medier, og mer hatretorikk, sier hun.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO deltok også i minneseremonien på Utøya. Han var statsminister da terrorangrepene skjedde i 2011 og sier hatet stikker dypere enn de trodde da.

– Det er et uakseptabelt hat, og det må bekjempes. Ledere har et spesielt ansvar for å mobilisere, sier han.

Fra talerstolen sa AUF-leder Mani Hussaini at oppgjøret med hatet ikke ble tatt de første årene etter angrepet.

– Oppgjøret med hatet er ikke tatt én gang. Det må tas hver eneste dag – av enkeltpersoner, av politikere og av storsamfunnet, sa han.

Hussaini sier mange overlevende følte på et sinne etter Listhaug-saken i vår.

– Det var mange overlevende og etterlatte i som våres som hev stemmen for første gang og sa at nok var nok. De var sinte og redde for at man ikke hadde lært noe etter 22. juli når man så hetsen og truslene de ble møtt med, sier Hussaini til NTB.

AUF-lederen brukte også talen til å ta opp at mange overlevende og etterlatte fortsatt sliter med traumer og senskader og at mange føler seg glemt av samfunnet.

– Dagen i dag er derfor også en påminnelse om at vi må fortsette å stille opp, både som storsamfunn og enkeltpersoner. For 22. juli er noe vi aldri blir ferdig med. For noen er det 22. juli hver dag, sa Hussaini.

Minneseremonien på Utøya ble innledet med ett minutts stillhet. Det ble holdt taler av Støttegruppens leder Lisbeth Røyneland, Mats Kvaløy-Bjørbekk fra Støttegruppen, AUF-leder Mani Hussaini og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Thom Hell sto for de musikalske innslagene.

