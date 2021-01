23-åring anker dommen etter bildrap i Agder

23-åringen som i desember ble dømt for bildrap på en 28 år gammel kvinne på Snartemo i Agder i 2019, anker dommen.

Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Berit Therese Knudsen til Lister24. Hun sier de mener dommen er feil og at de anker over skyldspørsmålet.

– Som vi hevdet i tingretten, mener vi fortsatt det bevismessig ikke er godt nok grunnlag for å domfelle min klient, sier Knudsen.

23-åringen ble i desember i fjor dømt til fengsel i to år og seks måneder for å ha kjørt på to kvinner på Snartemo i Agder natt til 2. juni 2019. 23 år gamle Daisy Mai Tran døde på stedet, mens hennes venninne ble funnet hardt skadd.

Tiltalte ble pågrepet fire måneder etter påkjørselen.

Mannen var tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom forvoldelse av betydelig skade, kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha stukket fra stedet uten å tilkalle eller yte hjelp. Mannen har nektet straffskyld på samtlige punkter.

Han var også tiltalt for å ha stukket av fra politiet da han skulle pågripes i oktober 2019. Mannen har erkjent straffskyld på dette punktet.

23-åringen har siden han ble pågrepet, nektet straffskyld i saken. Han har forklart at han var på fest kvelden og natten før ulykken, og at han ikke husket noe før han våknet opp hjemme i sin egen seng morgenen etter.

Det er foreløpig ikke kjent om påtalemyndigheten anker dommen eller straffeutmålingen.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre