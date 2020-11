230 lærere og elever i karantene på ungdomsskole i Østfold

Hele 9. trinn på Askim ungdomsskole i Indre Østfold kommune settes i karantene i en uke etter at to elever har testet positivt for covid-19.

– Søndag har vi tre nye smittetilfeller, med foreløpig ukjent smittested, sier informasjonsrådgiver Mimi Kopperud Slevigen i Indre Østfold kommune til Smaalenenes Avis.

Den ene av de tre smittetilfellene er det andre tilfellet på 9. trinn på Askim ungdomsskole.

– Fredag var det det første smittetilfellet på 9. trinn, og da ble den klassen som eleven tilhører satt i karantene. Nå er en elev til smittet, og da setter vi hele trinnet i karantene til og med søndag 22. november. Grunnen til dette er at de har fag, som valgfag, på tvers av trinnet, sier Kopperud Slevigen

I alt skal nå 230 elever og lærere tilknyttet trinnet testes.

