24-åring dømt til fengsel for nettovergrep

En 24 år gammel mann er dømt til to år og sju måneders fengsel for seksuelle overgrep over nett. Flere ganger utga han seg for å være politimann.

Hele 32 unge jenter var fornærmede i saken. Dommen mot den 24 år gamle mannen fra Buskerud falt i Kongsberg og Eiker tingrett fredag 16. november, skriver Drammens Tidende.

Mannen skal via chatteprogrammer på nett ha fått jenter helt ned til 11 år helt eller delvis til å kle av seg og foreta seksuelle handlinger. En av jentene forklarte i retten at hun forsøkte å ta sitt eget liv etter overgrepet.

Til sammen var han tiltalt for en rekke forskjellige typer overgrep mot i alt 32 jenter i alderen 11 til 18 år. Disse skal ha skjedd i perioden fra 2014 til han ble pågrepet i juni 2017.

I tingretten erkjente mannen seg skyldig for alle poster han var tiltalt for, med unntak av ett tiltalepunkt.

Allerede da han ble pågrepet tilsto han en rekke forhold, og erkjente at han ved en rekke anledninger viste fram et falskt politibevis og utga seg for å være politimann, og truet jentene med å varsle foreldre og/eller barnevernet hvis de ikke gjorde som han sa.

Aktor la ned påstand om fengsel i to år og åtte måneder. Tingretten tok utgangspunkt i at forholdene mannen var tiltalt for tilsier fengsel i tre og et halvt år.

Det ble vurdert som særdeles skjerpende at han utga seg for å være politimann, men siden han tilsto alt fikk han 25 prosent strafferabatt.

I tillegg er han dømt til å betale oppreisningserstatning på mellom 15.000 og 45.000 kroner til 19 av jentene, til samme 555.000 kroner.

(©NTB)

