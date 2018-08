24 millioner kroner til brystkreftforskning

Ni av ti overlever brystkreft, men mange sliter med senskader. Nå har fem forskere fått til sammen 24 millioner kroner til å forske på temaet.

Pengene ble samlet inn under Rosa sløyfe-aksjonen i 2017, der temaet var nettopp «senskader etter brystkreft».

– Forskning på senskader etter brystkreftbehandling er helt avgjørende for å bedre hverdagen til de som er rammet, og ikke minst for at færre skal få senskader i fremtiden, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen, sier styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

Forskningsprosjektene som mottar støtte ble offentliggjort torsdag. Forskerne som får midler er Giske Ursin, Peter Fedorcsak, Kristin Reinertsen, Anders Tveita og Inger Thune.

Rosa sløyfe-aksjonen i Norge er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Pengene går til forskning, og siden 1999 er det delt ut 220 millioner kroner.

