24 nye koronasmittede i Drammen

Det siste døgnet er det meldt 24 nye tilfeller av koronasmitte i Drammen.

17 av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Én person har fått påvist smitte etter å ha kommet hjem til Norge etter reise i utlandet. For de siste seks er smitteveien ukjent, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

Tirsdag var det 28 nye smittetilfeller, og kommunen har nå færre påviste tilfeller per dag enn de hadde fram til midten av forrige uke.

– Selv om tallene per dag ser bedre ut enn for én og to uker siden, har vi fortsatt et veldig høyt smittetrykk. Vi har 229 nye koronatilfeller i Drammen de siste sju dagene, så vi har fortsatt en krevende jobb foran oss for å redusere smittetrykket ytterligere, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Men vi ser heldigvis at tiltakene som er innført, hjelper oss til å redusere smittetrykket.

Siden starten av mars har til sammen 1.490 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

(©NTB)

