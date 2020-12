24 timer etter Gjerdrum-skredet: 10 fortsatt ikke gjort rede for, søket fortsetter på stedet

Ved 4-tiden natt til torsdag, 24 timer etter leireskredet på Ask i Gjerdrum startet, er det fortsatt ti personer som ikke er gjort rede for.

Politiet fikk første varsel om skredet klokken 3.59 natt til onsdag.

Søket i skredområdet fortsetter ett døgn seinere, og politiet har ikke endret status for søket fra å lete etter overlevende. Listen over personer som ikke er gjort rede for ble mindre og mindre utover onsdagen, og gikk ned fra 26 til 10.

Det har pågått søk i området med helikopter og droner i løpet av natten. Det er fortsatt ikke mulig å bevege seg ned i området som er definert som rød sone.

I TV 2s direktebilder fra Gjerdrum i 4-tiden kan man se at aktiviteten er i ferd med å tilta. Politiet vurderer blant annet å sende letehunder ned i området.

(©NTB)

Reklame Vikinglotto-potten vokser videre