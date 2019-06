25-åring fikk skjerpet straff for Ellingsrud-drapet i lagmannsretten

En 25 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i 13 og et halvt år for å ha drept en 20 år gammel mann på Ellingsrud i Oslo høsten 2017.

20-åringen ble knivstukket i halsen ved T-banestasjonen på Ellingsrud 7. september 2017 og døde to dager senere av skadene. Dommen i lagmannsretten er enstemmig og et halvt år strengere enn Oslo tingretts dom. Den er i tråd med aktors påstand.

Lagmannsretten mener det ikke forelå noen formildende omstendigheter, men flere skjerpende.

Erkjente handlingen

Tiltalte vokste opp i samme boligblokk som avdøde og har hele veien hevdet at han ikke hadde til hensikt å drepe. Dette festet ikke lagmannsretten lit til.

– Lagmannsretten mener at det ikke foreligger omstendigheter som tilsier at straffen settes lavere enn normalstraffenivået på fengsel i tolv år. Riktignok har tiltalte erkjent den objektive handlingen som førte til at offeret døde, men det foreligger ingen uforbeholden tilståelse. Det foreligger heller ingen andre formildende omstendigheter, skriver lagmannsretten i dommen.

Retten peker videre på at tiltalte tidligere er straffet for vold. Blant annet ble han i 2011 dømt til 120 timers samfunnsstraff for legemsbeskadigelse begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Tre år senere ble han idømt 8 måneders fengselsstraff for overtredelse av de samme straffebudene.

– Det er på det rene at tiltalte ikke har tatt lærdom av sine tidligere domfellelser, fastslår lagmannsretten.

– Meningsløs

– I straffeskjerpende retning må det også legges vekt på at handlingen fremstår som totalt meningsløs. For avdøde og vitnene på stedet var det ingen ting ved situasjonen på Ellingsrud denne kvelden som skulle tilsi at tiltalte skulle agere på en så voldsom og brutal måte. Tiltalte bar videre kniv i det offentlige rom med det formål å bruke den som ledd i konfliktløsning, og knivdrapet skjedde på et sentralt offentlig samlingspunkt, heter det videre i dommen.

– I stedet for å bidra med livreddende behandling løp tiltalte fra stedet og holdt seg skjult i utlandet, noe som var egnet til å skape uro og utrygghet både for vitnene og for lokalsamfunnet, skriver retten.

Mannen ble i tingretten dømt til å betale 230.000 kroner i erstatning til hver av de etterlatte foreldrene til 20-åringen som ble drept. Erstatningen ble ikke behandlet i lagmannsretten og var derfor allerede rettskraftig.