25 nye smittede i Trondheim

Lørdag ble det registrert 25 nye koronasmittede i Trondheim. Det er fire flere en snittet den siste uken.

En av de smittede er under ti år, mens ytterligere fem er mellom 10 og 20 år, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding søndag.

740 personer ble testet.

19 av de smittede har kjent smittekilde, to er smittet i rødt utland, mens for to er smittekilden ennå ikke avklart. To er ikke ferdig sporet.

Antall siste døgn er tre færre enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert ti smittetilfeller. Snittet i Trondheim er 21 smittede, mens snittet for de siste 14 dagene ligger på 37.

