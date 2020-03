25 smittet med koronaviruset i Norge – ingen alvorlig syke

Det siste døgnet er det bekreftet seks nye tilfeller av koronaviruset i Norge. Totalt er 25 personer smittet med viruset her til lands.

Ingen av dem er alvorlig syke, og ingen er innlagt på sykehus, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Siri Helene Hauge.

– Alle er i hjemmene sine og er isolert, sier Hauge.

På kort sikt er det ventet at det vil komme flere tilfeller, ifølge Hauge.

Nytt tilfelle i Rogaland

FHI meldte først om 24 nye tilfeller, men klokken 18.04 ble det bekreftet et nytt tilfelle av koronaviruset i Rogaland.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. De seks nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet.

Under store arrangementer i tiden framover oppfordrer FHI til gode hygienerutiner, som grundig håndvask, bruk av håndsprit og gode hostevaner. Kommunelegen i den aktuelle kommunen vil avgjøre om det er hensiktsmessig å avlyse større arrangementer.

Kan gå over i ny fase

Helsemyndighetene forventer at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der vi får smittespredning i Norge uten at alle de smittede klarer å knyttes til et kjent utbruddsområde.

Dersom det skjer, kan det bli aktuelt med nye og mer inngripende tiltak for å hindre smittespredning, varsler FHI.

– Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke, forklarer avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

