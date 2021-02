26-åring tiltalt etter at 15-åring ble funnet død på hotell i Sarpsborg

En 26 år gammel mann er tiltalt etter at en 15 år gammel jente ble funnet død på et hotellrom i Sarpsborg i august i fjor.

Tiltalen omfatter flere forhold knyttet til dødsfallet, melder NRK.

Politiet mener 26-åringen hadde seksuell omgang med 15-åringen, ga henne narkotika og etterlot henne i en hjelpeløs tilstand.

– Vi mener å kunne bevise at han i en lengre periode, langt over et døgn, ikke tok kontakt med politi eller andre hjelpeinstanser for å hjelpe henne i den tilstanden hun var i, sier politiadvokat John Skarpeid.

Mannen har i politiavhør forklart at han skaffet narkotika, men mener dosene han ga jenta ikke var dødelige.

I tillegg skal 26-åringen ha lagt ut et bilde av jenta på Snapchat, der hun fremsto som livløs, før han varslet om at hun trengte hjelp.

Saken skal etter planen opp i Sarpsborg tingrett i slutten av april.

(©NTB)

undefined Reklame 13 dingser som varmer