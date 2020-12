Det er registrert 26 smittetilfeller i Moss i løpet av siste døgn. Aldri før har så mange tilfeller blitt bekreftet på samme dag, ifølge Moss Avis.

De siste dagene har over 300 personer blitt sendt i karantene som følge av de stigende smittetallene, skriver avisa.

Over 70 personer ble mandag kveld satt i karantene etter at to skoleelever fikk påvist smitte.

Så langt i desember har Totalt i pandemien har 536 personer fått påvist koronasmitte i Moss.

