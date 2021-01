28 nye koronasmittede i Stavanger – fem under ukesnittet

Det er registrert 28 nye koronasmittede personer i Stavanger det siste døgnet. Det er sju færre enn dagen før og fem færre en snittet den siste uken.

Tre av de nye smittede er reiserelatert, mens 21 er definert som nærkontakter, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider. I tillegg har to ukjent smittekilde og to står oppført med usikker smittekilde.

En av de nye smittede er under 10 år, mens flest smittede er i aldersgruppen 20 til 29 år.

I Stavanger er snittet de foregående sju dagene 33 smittede per dag. Samme dag forrige uke ble det registrert 50 smittetilfeller.

I Sandnes har 18 personer testet positivt for koronaviruset det siste døgnet. Her er to av tilfellene barn under 10 år, mens fire er mellom 10 og 20 år.

(©NTB)

