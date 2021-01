28 nye smittetilfeller i Trondheim

Fredag ble det påvist 28 koronatilfeller i Trondheim. Det er sju flere enn dagen før og fire flere enn ukesnittet på 24 smittetilfeller daglig.

Av de nyregistrerte smittede fredag er det 18 menn og ti kvinner, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding lørdag. Alle de smittede har mildt sykdomsforløp.

20 smittede har kjente nærkontakter, mens to har ukjent smittekilde. For seks personer er smittesporing nettopp påbegynt.

To av personene er smittet i utlandet.

Kommunen opplyser videre at koronavaksineringen nå er godt i gang, og at 502 vaksinasjoner er registrert i det nasjonale vaksineregisteret. Registreringen her kan være noe forsinket.

