28 personer med magetrøbbel hentet av Røde Kors - frykter utbrudd av norovirus

Frykter utbrudd av norovirus på Hardangervidda.

Totalt 28 personer på seks ulike hytter på Hardangervidda er rammet av magesykdom, melder Den norske turistforening. (DNT)

Symptomene er kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

- Det er svært leit når gjester på hyttene våre blir syke. Vi gjør det vi kan for å ivareta dem. De som er syke blir isolerte på egne rom og får tilgang til eget toalett, eller er blitt eller blir transportert ut og innkvartert på hotell, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Det er DNT-hyttene Litlos, Sandhaug, Rauhelleren, Kalhovd, Krækkja og Stigstuv som er rammet.

Har innført tiltak

- Nå jobber vi det vi kan for å begrense smitten. Gjestene på hyttene har blitt orientert, og det er innført tiltak rundt isolering, hygiene, vasking og håndvask, sier han.

Smittevernoverlegen i Eidfjord opplyser at det er lite sannsynlig at mat eller vann er årsaken ettersom det gikk lang tid, opptil to døgn, før folk ble syke. De som er syke kan være smittefarlige inntil 48 timer etter siste symptom.

De som er syke bør ikke gå videre til andre hytter den første dagen de er friske, lyder rådet.

Hentet de første lørdag

Hordaland Røde Kors meldte tidligere søndag at de hadde hentet ut 15-16 personer fra DNT-hyttene Litlos og Sandhaug.

- Vi hadde det første oppdraget i går, og vi har en ny scooterpatrulje ute nå for å bistå flere. Felles for dem er at det er voksne personer med omgangssyken, forklarte informasjonsmedarbeider i Hordaland Røde Kors, Kent Eivind Vorland, til BA.

Senere søndag ble tallet på syke og evakuerte og rammede DNT-hytter oppjustert.

Noen av personene har reist hjem mens andre har tatt seg til lege for undersøkelser, skriver BA.

- Tyder på norovirus

Kommunelege Torbjørn Bjotveit i Eidfjord sier til BA at han tror det dreier seg om norovirus.

- Ut ifra symptomene folk har, så tyder det på norovirus, ja, sier han til avisa. Han legger til at sykdommen ikke er farlig for friske mennesker.

- For folk som er svake i utgangspunktet kan det være det, men for folk som er friske til å reise opp i fjellet er dette ikke farlig, bare veldig plagsomt. Og absolutt veldig kjedelig å få når man er på tur, sier Bjotveit.

Han oppfordrer hyttegjester til å være nøye med håndvask og bruk av Antibac.

Det var Bergens Tidende som først meldte at Hordaland Røde Kors det siste døgnet hatt flere henteoppdrag fra hytter på Hardangervidda.

Flere personer måtte hentes av Røde Kors fra turisthytter på Hardangervidda etter magetrøbbel.

Viktig med god pleie og rikelig drikke

Ifølge Folkehelseinstituttet forårsaker norovirus smittsom gastroenteritt og er årsaken til epidemier som tidligere ble omtalt som omgangssyke.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon, men man kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner. Det er viktig med god pleie og rikelig med drikke, heter det i en veileder på fhi.no.

