29-åring dømt til forvaring for drapsforsøk på søster

En 29 år gammel mann fra Skien er i Nedre Telemark tingrett dømt til åtte års forvaring for ildspåsettelse og drapsforsøk på søsteren.

Under rettssaken erkjente 29-åringen at det var han som tente på et bolighus i Skien natt til 1. september i 2018. Søsteren hans, to brødre, moren og en kvinnelig leieboer bodde i huset.

Men ingen av familiemedlemmene hans var hjemme da han tente på huset ved 3-tiden på natten. Søsteren hadde blitt evakuert til krisesenteret av politiet få timer tidligere, noe mannen ikke var klar over. Han ble pågrepet av politiet samme natt og har sittet i varetekt siden.

Minstetiden ble satt til forvaring i fem år og fire måneder, melder Telemarksavisa.

Mannen ble også dømt for ett tilfelle av fare for allmennheten, grovt skadeverk, fem tilfeller av vold eller trusler mot offentlig tjenestemenn, tre trusler, to brudd på besøksforbud og et skadeverk. Dommen er 29-åringens tolvte dom.

– NN fremstår som en farlig lovbryter som det er nødvendig å gi samfunnet særlig beskyttelse mot at skal begå nye samfunnsfarlige forbrytelser. Han befinner seg etter rettens vurdering i kjerneområdet for hvilke lovbrytere forvaringsstraffen er ment å anvendes overfor, skriver tingrettsdommer Knut Kolloen i dommen.

Mannens forsvarer, Andreas Nyhaug, sier han regner med at 29-åringen kommer til å anke dommen.

(©NTB)