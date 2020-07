29-åring dømt til seks års fengsel for dødsvold på Vengsøy

En mann er dømt til seks års fengsel for grov kroppsskade mot en britisk fisker og for å ha forlatt ham i hjelpeløs tilstand i en leilighet i Troms i fjor høst.

I tillegg til fengselsstraff må 29-åringen betale erstatning og oppreisning til avdødes datter på til sammen 161.202 kroner. Dommen fra Nord-Troms tingrett er i tråd med påstanden til aktor i saken, statsadvokat Kirsti Jullum Jensen, melder Nordlys.

Det var 3. oktober i fjor at den britiske fiskeren Roger Brian Hart (55) ble funnet død i en leilighet ved et fiskemottak på Vengsøya i Troms. Kort tid senere meldte den 29 år gamle mannen for politiet og ble varetektsfengslet og siktet for kroppskrenkelse. Han hadde vært sammen med avdøde kvelden før han ble funnet død.

29-åringen har ikke erkjent straffskyld og hevdet i retten at han handlet i nødverge, men han ble ikke trodd. Retten mener videre at 29-åringen burde ha forstått at Harts helsetilstand var i fare etter voldshendelsen, og at han burde ha tilkalt helsehjelp.

(©NTB)