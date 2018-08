29-åring er lam etter at han ble sparket og slått utenfor Stavernfestivalen

Mannen ligger hardt skadd på sykehus og kan nå bare bevege tre fingrer. I Larvik går voldsmannen løs. Politiet ber om hjelp til å finne gjerningspersonen.

(op.no): Stavernfestivalen er nettopp over og folk tyter ut i gamle Stavernsvei ved Rødberg for å komme seg til campen, ut på byen for å feste videre eller hjem til senga. På Gamle Stavernsvei går også en Oslo-mann (29), en godt trent ung mann, som reagerer da en eldre rød golf kjører i stor fart i gata der det går store folkemasser.

– Han synes han kjører fort og dunker i ruta, forteller krimsjef ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø til Østlandsposten.

Det får sjåføren av golfen til å reagere tvert. Han hopper ut av bilen og går løs på 29-åringen. Rundt er det mange folk som får med seg opptrinnet. Noen noterer registreringsnummeret på bilen, som kjører pirattaxi denne kvelden.

– Han tar tak i han, gir han flere slag og sparker han minst en gang mens han ligger nede og står i knestående, forteller Vittersø.

Ber om hjelp fra publikum

Den grove volden mot mannen får konsekvenser. Mannen får hjelp på stedet av en lege som er der og blir kjørt til sykehus. Siden har han ligget hardt skadd på Ullevål sykehus og er nå overført til rehabilitering – lam i mer eller mindre hele kroppen.

– Han har tre fingre han kan lee, understreker Vittersø, som sier politiet har jobbet mye med saken i sommer, men at de ikke har klart å peke ut gjerningsmannen, sier han til Østlandsposten.

Nå ber han om hjelp fra publikum som var på stedet. Her er det flere som kan vite hvem voldsmannen er.

– Hvem har kjørt den bilen? Det er en passasjer i bilen, og det tyder på at dette er en kamerat av føreren, sier Vittersø.

Politiet har et signalement, men ønsker ikke å gå ut med det da de ønsker at publikum selv skal forklare seg for politiet om det de har sett eller vet.

HER SKJEDDE DET: I dette området ved Rødberglia på gamle Stavernsvei, like ved festivalområdet til Stavernfestivalen, skjedde voldshendelsen rundt midnatt lørdag 14. juli etter at festivalen var over. Festivalcampen er like ved.

– Har noen filmet dette? spør Vittersø.

Han vet at mange finner fram mobilen når det skjer ting og tar bilder eller filmer. Nå håper han at noen kan belyse saken med nettopp dette og dele det bildematerialet de har med politiet.

Tok noen samme pirattaxi?

En tredje mulighet er at noen den samme kvelden har tatt denne pirattaxien i Larvik eller ved Stavernfestivalen. Det er snakk om en eldre rød golf og en mannlig sjåfør. Hvis du tok denne pirattaxien i forbindelse med festivalen i Larvik lørdag 14. juli, vil politiet gjerne komme i kontakt med deg eller dere.

– Vi vet det er en pirattaxi. Andre som har kjørt den røde golfen kan si noe om hvem som er fører, påpeker Vittersø, og ber folk om å ringe politiet i Larvik.

– At noen har kjørt pirattaxi er ikke vårt fokus i denne saken, understreker han, og påpeker at politiet kun er ute etter viktig informasjon i forbindelse med voldssaken.

BER OM HJELP: Krimsjef i Larvik, Knut Vidar Vittersø, ber publikum om hjelp etter voldsepisoden utenfor Stavernfestivalen ved midnatt lørdag 14. juli. Nå håper de festivalgjengere har opplysninger og bilder eller film av det som skjedde.

Publikum som har sett noe, har opplysninger om hvem føreren er, har filmet eller tatt bilder av voldshendelsen og eller bilen, eller som har tatt den samme pirattaxien, bes kontakte politiet i Larvik.

Tips politiet i Larvik ved å ringe 975 58 026. Legg igjen beskjed på telefonsvareren hvis du ikke får svar.

Voldshendelsen skjedde rundt midnatt lørdag 14. juli da dagen forsvant over i 15. juli. Festivalen var nettopp over.

Kjenner miljøet

Politiet vet hvem som eier bilen, men eieren, en kvinne, er ikke identisk med den som kjørte bilen den aktuelle kvelden. Politiet har peilet seg inn, men akkurat hvem som slo, er så langt ikke helt klart.

– Vi vet hvilket miljø den bilen tilhører, men vi er ikke sikre på hvem som kjørte bilen og hvem som er gjerningspersonen bak voldsutøvelsen, opplyser han.

Bilen var på vei i retning fra Larvik og inn i festivalområdet da 29-åringen tappet på vinduet til sjåføren for å signalisere at det gikk for fort på Gamle Stavernsvei, der det var mange mennesker på vei bort fra festivalområdet på golfbanen.

– Har du sett det, så husker du det, sier Vittersø, som håper på hjelp til å løse den grove voldssaken.

