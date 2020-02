29 personer døde i arbeidsulykker i fjor

I fjor var det 29 mennesker som mistet livet i arbeidsrelaterte ulykker. – Antallet holder seg på et lavt nivå, sier Arbeidstilsynet.

De siste ti årene har gjennomsnittet ligget på 38 arbeidsskadedødsfall per år, mens det de siste tre årene har tallet ligget på 28 dødsfall i snitt.

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Alle som omkom i arbeidsskadedødsfall i fjor, var menn.





(©NTB)