30 nye personer registrert smittet i Oslo

Søndag ble det registrert 30 nye koronasmittede personer i Oslo. Det er ni færre enn dagen før.

Det viser Oslo kommunes oversikt over koronasmitte i hovedstaden.

I Oslo er det de siste to ukene registrert 682 nye smittetilfeller.

Flest smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene var det søndag registrert i bydelen Nordstrand med 131,5, etterfulgt av bydelene Bjerke og St. Hanshaugen med henholdsvis 125,7 og 123,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Lavest er tallet i bydelen Vestre Aker med 25,9. Samtlige bydeler ligger dermed over den «røde» grensa.

(©NTB)