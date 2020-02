30 ranssaker registrert i Trondheim på fire måneder

Politiet i Trondheim har registrert hele 30 ranssaker fra oktober 2019 til januar 2020. Det er dobbelt så mange ran som i hele 2018.

Til sammenligning var det bare 16 ran registrert i hele bykommunen i 2018. Det forteller leder for forebyggende avsnitt ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Jan Erik Mihle til Adresseavisen.

– Vi er bekymret over utviklingen. Det er mange unge gjerningspersoner, og det er brukt en del vold i disse handlingene, sier Mihle til avisen.

Ifølge politiets tall er 25 av 30 ran utført av to eller flere gjerningspersoner. I 19 av 30 ran er det ingen kjent relasjon mellom offer og gjerningsperson, mens det i 11 av dem er et slags bekjentskap.

28 av de 30 ranene har skjedd på offentlig sted, og i 16 av dem mener politiet at gjerningspersoner under 18 år har vært involvert. I 12 av 30 ran er det brukt en form for våpen, som for eksempel slagvåpen eller kniv.

Totalt har politiet 42 mistenkte gjerningspersoner, hvorav 40 er menn. 22 av de mistenkte er under 20 år. Av gjerningspersonene under 20 år har et flertall innvandrerbakgrunn.

