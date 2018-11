305 senaborter i fjor med bakgrunn i paragraf 2c

I fjor ble det gjennomført 305 aborter med bakgrunn i abortlovens paragraf 2c som det nå er strid om.

Paragrafen sier at kvinner kan få innvilget abort også etter tolvte svangerskapsuke hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

14 ulike diagnoser lå til grunn for abortene, viser tall avisen Dagen har innhentet fra Medisinsk Fødselsregister.

Etter aborten blir fosteret obdusert, og diagnosene registreres i fødselsregisteret. Hvert foster kan ha flere diagnoser.

Blant fostrene som ble abortert i fjor var det 117 som hadde kromosomfeil, i tillegg til 59 som hadde Downs syndrom. 62 hadde også hjertefeil.

I fjor var det 17 personer som søkte om senabort fordi svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til «urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse».

