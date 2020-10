31 nye koronasmittede i Bergen, men byrådet avventer nye tiltak

Det er påvist koronasmitte hos 31 nye personer i Bergen det siste døgnet, men byrådet venter med nye tiltak for å stoppe smittespredningen.

– Det er et høyt tall, og et tall vi ikke liker. Men vi har i hovedsak oversikt over smitteveiene, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Fire blant de 31 koronasmittede har ukjent smittevei. En av de smittede er ansatt på Søreide sykehjem.

– Dette er noe vi følger nøye med på. Det er viktig å ha en god oversikt. Er det mange som har ukjent smittevei, vil det påvirke hvordan vi agerer, sa Husa.

Foreløpig iverksetter ikke byrådet i Bergen strengere koronatiltak, men de følger situasjonen tett. Ifølge helsebyråden er dette noe Folkehelseinstituttet er enige med Bergen kommune om.

Intensivert kontroll på utesteder

Likevel vil det i løpet av helgen bli iverksatt intensivert kontroll av smittevernet på utestedene i vestlandsbyen. Kontrollene vil bli gjennomført i samarbeid med politiet.

– Dersom aktører ikke overholder smittevernreglene eller har tiltak som sikrer at gjestene gjør det, må de regne med å bli stengt ned, sa Husa, som understreket at de fleste aktørene holder godt smittevern.

Dette skjer etter opphevingen av den nasjonale smittestoppen, og at det den siste uka har blitt klart at flere titalls personer har fått påvist smitte etter å ha vært på et utested i byen.

Avhengig av godt samspill

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen understreket at kommunen ikke ønsker å innføre tiltak for tiltakenes skyld.

– De skal være mest mulig målrettede og ikke ramme for generelt. Så vi holder på TISK-strategien, og vi er helt avhengig av et godt samspill med befolkningen for å beholde kontrollen, sa han.

Hansen oppfordret folk til å ta viruset på alvor og til å følge reglene som er med på å beskytte mer sårbare grupper i samfunnet.

Torsdag ble det rapportert om 27 smittetilfeller i Bergen, som var et hopp fra under 20 dagene før.