310 pasienter innlagt med koronasmitte – færre på respirator

310 pasienter er søndag innlagt på norske sykehus med koronasmitte, mot 306 lørdag. 89 får respiratorbehandling, noe som er en nedgang fra 98.

Det opplyser Helsedirektoratet.

237 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 35 i Helse vest, 22 i Helse Midt-Norge, og 16 i Helse nord. Helseforetaket med flest innlagte er Oslo universitetssykehus, med 63 pasienter.

Antallet pasienter som får respiratorbehandling, er nå 89, som er det laveste tallet siden lørdag 28. mars.

5.641 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt lørdag kveld.

Folkehelseinstituttets rapport for søndag viser at det nå er 50 prosent menn som er smittet. Andelen har gradvis falt. 56 prosent er blitt smittet i Norge. 12 prosent er smittet i Østerrike, 6 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 16 prosent er smittested ukjent.

1.149 av dem som er registrert smittet, er født utenfor Norge, hvorav personer født i Somalia utgjør den største gruppa med 174 tilfeller.

108.709 personer var søndag testet for koronavirus, og om lag 5 prosent har testet positivt.

(©NTB)