32 britiske soldater koronasmittet i Troms

Kommuneoverlegen i Bardu og Målselv melder mandag om seks nye positive koronatester på britiske soldater. I alt har 32 britiske soldater fått påvist smitte.

I forrige uke ble det påvist to positive utslag da britiske soldater ble testet for det muterte viruset. Mandag melder kommuneoverlegen om seks nye positive tester, men det er uvisst om det er den muterte varianten. Alle positive prøvesvar testes nå for om det er den nye varianten av smitte.

– Vi behandler alle positive prøvesvar med utgangspunkt at det dreier seg om det muterte viruset, sier kommuneoverlege Vidar Bjørnås i Bardu og Målselv til Forsvarets forum.

I alt har 57 amerikanere, 32 briter og fire nederlendere, i Indre Troms avlagt positive prøvesvar siden de ankom Norge.

Regjeringen avlyste 26. januar den allierte vinterøvelsen i Indre Troms i februar på grunn av smittesituasjonen i landet. Øvelsen Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar.

(©NTB)

