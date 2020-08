33 Hurtigruten-ansatte testet positivt for covid-19

33 av de 158 besetningsmedlemmene på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen har testet positivt for koronaviruset.

120 av besetningsmedlemmene har testet negativt, opplyser Hurtigruten i en pressemelding. Fem av de ansatte skal testes på nytt før endelig prøvesvar foreligger. Skipet ligger fortsatt ved kai i Tromsø, og det er ingen gjester om bord.

Hurtigruten opplyser at ingen av de 154 besetningsmedlemmene som fortsatt er om bord på skipet – inkludert de 29 nye som har testet positivt – viser tegn på sykdom eller symptomer på covid-19.

– Det viktigste for oss nå er å ta vare på og følge opp alle våre gjester og kolleger. Vi jobber tett sammen med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune og lokale helsemyndigheter for oppfølging, varsling, videre testing og smittesporing, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Alle i karantene

Hurtigruten har sendt ut informasjon til alle gjester som har vært med på MS Roald Amundsens seilinger som startet 17. og 24. juli. Rederiet bistår gjestene med transport, overnattinger, mat og andre behov.

Folkehelseinstituttet opplyste sent fredag kveld at alle passasjerene på de to seilingene må i karantene. Alle følges opp av den lokale helsetjenesten der de bor. Karantenen gjelder i ti dager etter man gikk av skipet.

– Folkehelseinstituttet bistår Tromsø kommune og Hurtigruten i arbeidet, blant annet med smittesporing, og vurderinger og smittevernråd for mannskapet som fortsatt er om bord. Passasjerene som har vært om bord på de aktuelle seilasene, vil motta SMS fra Hurtigruten om at de kan ha vært utsatt for koronasmitte. I tillegg vil de bli kontaktet av kommunene hvor de er folkeregistrert for videre oppfølging, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Hurtigruten skal allerede onsdag ha blitt varslet av kommuneoverlegen i Hadsel i Vesterålen om at en passasjer på forrige seiling hadde testet positivt for covid-19 etter hjemkomst. Dette tas med i det videre arbeidet med smittesporing.

Alle de 154 besetningsmedlemmene som fortsatt er om bord på skipet, er satt i karantene.

Rutinemessig isolert

De fire besetningsmedlemmene som først ble bekreftet smittet, ble for flere dager siden rutinemessig isolert på grunn av annen sykdom, uten at de på det tidspunktet viste noen symptomer på covid-19, opplyser Hurtigruten.

– Vi har strenge rutiner som gjør at besetningsmedlemmer blir satt i karantene ved tegn på sykdom, uansett symptomer. Helsepersonell har slått fast at det ikke var grunn til å mistenke covid-19 da skipet la til kai i Tromsø på bakgrunn av symptomene de fire i mannskapet hadde. Så fort vi fikk svar på testene, satte både vi og Tromsø kommune umiddelbart i gang tiltak, sier Ege.

De fire besetningsmedlemmene som testet positivt fredag, er innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Om lag 60 gjester som forlot skipet fredag, er også i karantene i Tromsø.

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte er Hurtigrutens viktigste prioritet, og vi har strenge rutiner for å hindre smitte. Mannskap fra land utenfor Europa må gjennom to negative tester og karantene før de får forlate hjemlandet. I tillegg har vi daglige kontroller av alle om bord, både gjester og mannskap, sier Ege.

Turen til Svalbard som skulle startet fredag ettermiddag, er avlyst. Den neste reisen med skipet er ikke planlagt før i begynnelsen av september.