3,4 millioner reiste med Norwegian i oktober

Nær 3,4 millioner passasjer fløy med Norwegian i oktober, en økning på 8 prosent fra samme periode i fjor. Men inntekten per passasjerkilometer går ned.

Totalt 3.388.898 passasjerer reiste med Norwegian i oktober. Det var 240.387 flere enn samme måned i fjor, viser selskapets passasjertall, som ble lagt fram tirsdag.

Den totale trafikken (RPK) økte med 25 prosent og kapasiteten (ASK) med 29 prosent. Fyllingsgraden var 85 prosent i oktober, ned 2,4 prosent fra samme måned i fjor.

Inntekten per passasjerkilometer (yield) falt med 2 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Dette har sammenheng med at veksten har vært størst på langdistanseflyginger, opplyser Norwegian.

«Ettersom inntekten per passasjerkilometer er lavere på lengre flyginger, faller selskapets yield når langdistanserutene utgjør en økende andel av den totale trafikken», skriver selskapet.

– I tråd med strategien vil nå veksten flate ut framover. Vi går nå inn i en periode preget av generelt lavere etterspørsel, tøff konkurranse og høy oljepris, noe som gjør at det blir enda viktigere å fortsette arbeidet med å redusere selskapets kostnader, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Norwegian gjennomførte 99,4 prosent av de planlagte flygningene i oktober. Punktligheten var på 79,7 prosent, opp 1,4 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Norwegians flåtefornyelse fortsetter i 2018. Selskapet fikk levert to fabrikknye Boeing 737 MAX 8 denne måneden. Totalt for året får Norwegian levert 11 Boeing 787–9 Dreamlinere, 12 Boeing 737 MAX 8 og to Boeing 737–800.

Norwegian var det femte største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017.

(©NTB)

