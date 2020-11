Av 35 studenter som jobbet med en forestilling på Musikkteaterhøyskolen i Oslo, har 34 testet positivt for korona.

62 personer ved høyskolen, som er en del av privateide Høyskolen Kristiania, er satt i karantene, skriver NRK.

I koronareglene åpnes det for at 1-metersregelen kan fravikes i enkelte tilfeller, blant annet skuespill og dans.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania Stein-Oddvar Evensen opplyser til kanalen at de derfor har operert innenfor rammene av gjeldende forskrift, men at de nå skal gå gjennom rutine for denne typen undervisning.

(©NTB)

Reklame Enormt Black Week-salg hos Oakley: Halv pris på bestselgere