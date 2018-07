To voksne og to barn har vært involvert i en ulykke.

Klokken 18.09 fikk politiet melding om en ulykke ved Måløy, nord for Bergen, skriver de på Twitter. En person er alvorlig skadet i ulykken.

Til Bergens Tidende forteller Per Algrøy i Vest politidistrikt at en bil skal ha kjørt inn i et tre.

To voksne og to barn har vært involvert i ulykken. Føreren av bilen skal være alvorlig skadd, melder politiet videre på Twitter.

- To barn og to voksne er involvert i ulykka. Førar er alvorleg skada og vert send med luftambulanse til Førde. Borna framstår som lettare skada, Ein vaksen framstår som moderat skada. Desse vert køyrd frå staden i ambulanse, skriver politiet klokken 19.35.

Politiet meldte først at en person satt fastklemt. Dette viste seg senere å ikke stemme, men vedkommende var vanskelig å få ut av bilen slik den lå etter ulykken.

