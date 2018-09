355 pasienter unødvendig operert

De siste fem årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalt nær 140 millioner kroner til norske pasienter som aldri burde vært operert.

Til sammen 355 pasienter har fått erstatning i perioden 2013-2017, fordi de ble operert uten at det var nødvendig eller riktig. De aller fleste sakene gjelder behandling i offentlig helsetjeneste. 56 prosent av pasientene er kvinner, 44 prosent er menn.

– Vi ser i sakene vi behandler eksempler på operasjoner som ikke burde vært gjennomført fordi kirurgi ikke var den beste behandlingsløsningen for pasienten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

NPE har lagt vekt på om pasientene har fått skader de sannsynligvis ville unngått uten en operasjon.

Blant pasientene som har fått medhold, er en kvinne som feilaktig fikk fjernet eggstokkene, og som dermed mistet muligheten til å få egne barn. En annen pasient fikk fedmekirurgi uten at det var godt nok grunnlag for det, og mistet milten under operasjonen.

I fire av de 355 sakene førte operasjonene til at pasienten døde.

