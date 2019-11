36-åring som kolliderte med Sigvart Dagsland tiltalt for uaktsom kjøring

Politiet har tatt ut tiltale mot sjåføren som kolliderte med bilen som Sigvart Dagsland og bandet hans satt i for snart to år siden.

Dagsland og to andre ble alvorlig skadd i trafikkulykken i Stange i Hedmark 16. januar 2018. Bilen ble totalvrak. Den 36 år gamle sjåføren av den andre bilen ble selv alvorlig skadd i frontkollisjonen.

Ifølge tiltalen var 36-åringen skyld i ulykken. Mannen kom før ulykken over i feil kjørefelt på riksvei 3 ved avkjøringen til Romedal i Stange.

36-åringen er også tiltalt for å ha kjørt med nedslitte piggdekk. Rettssaken er ikke berammet, men politiet vil legge ned påstand om at 36-åringen fratas førerkortet, melder NRK.

Dagsland kommer ikke til å fremme noe sivilt krav mot 36-åringen. Artisten var sykmeldt i et halvt år, de to andre var sykmeldt i over ett år etter frontkollisjonen.

– Jeg er først og fremst er overlykkelig over at alle involverte overlevde, sier artisten til NRK.

(©NTB)