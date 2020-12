36 koronatilfeller registrert i Stavanger julaften – høyeste på en dag så langt

Det er registrert 36 nye smittetilfeller i Stavanger det siste døgnet, noe som er mer enn noensinne i pandemien. Det holdes beredskapsmøte 1. juledag.

Stavanger kommune opplyser at det blir holdt et møte i beredskapsledelsen klokken 12 1. juledag, og at det vil komme mer informasjon etter møtet.

14 av smittetilfellene som ble registrert julaften, har ukjent smittevei. Tre av smittetilfellene knyttes til taxi-bransjen.

Lille julaften ble det registrert 16 smittetilfeller i Stavanger, mens det dagen før var sju. Forrige uke ble det registrert 18 nye tilfeller, mens det så langt denne uken er registrert 66 smittetilfeller.

I nabokommunen Sandnes er det meldt om ti nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er det høyeste tallet siden det ble meldt om elleve 2. november.

