37 ansatte ved Oslo Met sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslo Met har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

De ansatte ved Oslo Met er for første gang blitt spurt om de har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste året, på arbeidsplassen eller steder der ansatte har vært samlet, inkludert fester, kurs og liknende, skriver Khrono.

Svarprosenten på spørsmålet er 82 prosent, det vil si at 1.860 ansatte har svart. 67 prosent av de ansatte ved Oslo Met er kvinner. Kartleggingen sier ingenting om det er kvinner eller menn som har svart.

Av disse svarer 37 ansatte, litt under 2 prosent, at de har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste året. De fleste av disse sier de av og til opplever dette, mens noen svarer at de opplever det oftere. Fire ansatte opplever seksuell trakassering en eller flere ganger per uke.

Det er flest tilfeller av verbal trakassering, men også ikke-verbal og fysisk. Noen melder også om digital trakassering.

Fem ansatte svarer at de har meldt fra om seksuell trakassering, uten at noen av sakene er meldt inn til universitetets sentrale varslingsnemnd. Tallene er langt høyere enn det antall varslingssaker på Oslo Met skulle tilsi.

– Jeg vet ikke om jeg er overrasket. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det ikke var en eneste sak som omhandlet seksuell trakassering her, men helt realistisk så er det nok ikke slik, sier rektor Curt Rice.

Cathrine Egeland er forsker på Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på Oslo Met, og hun synes det er vanskelig å kommentere tallene.

– Det er snakk om så få mennesker at jeg godt skjønner behovet for anonymisering, men her er det ikke mulig å danne seg et bilde av om det er menn eller kvinner som har trakassert, hvilke stillinger disse menneskene innehar, eller i hvilke situasjoner hendelsene har inntruffet, sier Egeland.

