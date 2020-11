Det er registrert 37 nye smittede i Bergen kommune det siste døgnet. Det er 25 færre enn dagen før.

Aldersspennet er fra sju til 61 år, men 20 av de smittede er under 30 år. Fire har ukjent smittevei, opplyser Bergen kommune på sine nettsider.

– Vi er glade for at tallene er lavere i dag, men må se utviklingen over tid før vi kan fastslå om tiltakene virker, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– I beste fall kan vi håpe på at vi nå begynner å se forsiktige resultater av de første tiltakene som ble iverksatt. Vi er fremdeles fullstendig avhengige av at alle bergensere og striler fortsatt bidrar til å begrense dette alvorlige utbruddet ved lojalt å følge opp de iverksatte tiltakene, sier Hansen.

Totalt 2.826 personer er nå registrert smittet med covid-19 i Bergen.

