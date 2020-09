40 nye koronatilfeller i Fredrikstad

Ytterligere 40 personer har fredag fått bekreftet koronasmitte i Fredrikstad. Tilfellene kan spores tilbake til feiringen av en muslimsk høytid i Sarpsborg.

Dagen før var det meldt at totalt over hundre personer var smittet i Fredrikstad og Sarpsborg etter feiringen i forrige uke.

- Vi må alle ta inn over oss at koronaviruset er like smittsomt i Fredrikstad som andre steder i verden. Mange ganger vet vi ikke hvem som bærer smitten før viruset har spredd seg videre. Med tanke på at vi nå har mange smittede i vårt distrikt, er sjansen for å bli smittet større enn den var i sommer, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i en pressemdling fredag kveld.

