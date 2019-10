41-åring i retten for overgrep mot mer enn 40 mindreårige jenter

En 41 år gammel mann fra Trondheim må mandag møte i retten, tiltalt for overgrep mot 46 mindreårige jenter. Ni av tilfellene gjelder grove voldtekter.

Tiltalen omhandler både kjøp av sex og overgrep, samt direkteoverførte overgrep fra Filippinene med barn helt ned til fire år.

Mannen har hatt kontakt med barn over nettet, men også fysisk. De fleste jentene var mellom 13 og 15 år da overgrepene ifølge tiltalen fant sted, mens noen var så unge som elleve år.

41-åringen har selv barn og er tidligere dømt for seksualforbrytelser i tre saker. Den siste dommen er fra 2017, og han endte soning av denne i mai 2018.

500 timer med overgrepsvideoer

Ifølge statsadvokat Kaja Strandjord finnes det ingen lignende overgrepssaker i Trøndelag, skriver NRK.

Hjemme hos mannen ble det funnet over 500 timer med videoer som viser seksuelle overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, ifølge tiltalen. Han skal også ha produsert overgrepsmateriale ved å lure unge jenter til å kle av seg foran et kamera, eller sende video og bilder via Snapchat eller andre sosiale medier, ifølge Strandjord.

Tiltalen skildrer ett tilfelle hvor mannen skal ha betalt en 17 år gammel jente 7.500 kroner for å ta henne på brystene og rumpa.

Erkjent mange av forholdene

Mannen ble pågrepet 5. desember i fjor og har erkjent mange av forholdene han er tiltalt for.

– Han erkjenner i det vesentligste straffskyld. Han har samarbeidet med politiet under hele etterforskningen, har mannens forsvarer – advokat Kolbjørn Lium – tidligere uttalt til NRK.

Rettssaken mot mannen starter mandag 14. oktober. Det er satt av ti dager til rettsbehandlingen i Sør-Trøndelag tingrett.

