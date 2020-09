41 nye personer i Oslo registrert koronasmittet

41 nye personer har fått påvist koronavirus i hovedstaden, ifølge Oslo kommunes oppdaterte tall søndag.

Den siste uka er det registrert 285 nye smittetilfeller i Oslo, melder NRK.

Ifølge Oslo kommunes oversikt er det høyest smittetrykk i bydelen Gamle Oslo, etterfulgt av St. Hanshaugen og Sagene.

Lavest smittetrykk er det i bydel Vestre Aker, som søndag har 21,9 koronasmittede per 100.000 innbyggere.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo sa lørdag at han tror at hovedårsaken til at smittetallene har økt den siste tiden, er at folk har senket skuldrene for mye og blitt for slurvete med de grunnleggende smittevernrådene.

