41 smittede knyttes til musikkbingo i Kristiansand

15 nærkontakter og 26 som var til stede på et musikkbingo-arrangement i Kristiansand 28. desember har nå fått påvist koronavirus, melder Fædrelandsvennen.

Totalt var 133 personer til stede på arrangementet, som ble holdt på utestedet Bakgården Både Og.

– Jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt, men vil selvfølgelig gå gjennom alt punkt for punkt og gi en tilbakemelding til kommunen, sier styreleder og medeier Rune Kaarbø ved utestedet til avisa.

Etter smittevernreglene kan utesteder og restauranter ha så mange gjester de ønsker, så lenge det er mulig å holde avstandsregler. Men arrangementer innendørs kan ikke ha flere enn 50 deltakere, og Kristiansand kommune presisterte i slutten av november at en musikkquiz på et utested var å regne som et arrangement.

Kommunen tillot imidlertid likevel at det kunne være flere enn dette på musikkbingoen. Forutsetningen var at avstandsreglene ble overholdt og at det ikke var mer enn 50 i hver avdeling.

