42 har mistet livet i trafikken hittil i år

Til tross for koronarestriksjoner og mindre trafikk har 42 personer mistet livet på norske veier hittil i år. Det er tre flere enn til samme tid i fjor.

Av de 42 omkomne er hele 35 menn, som tilsvarer en andel på 83 prosent.

– Vi vet at det er flest menn som blir tatt i å kjøre for fort, og at de oftere blir hardt skadd eller omkommer i trafikken. Resultatene ville blitt mye bedre med bare kvinner på veien, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

På samme tid i fjor hadde 11 kvinner og 28 menn omkommet i trafikken.

I mai omkom elleve personer i trafikken, fem av dem i løpet av pinsehelga. Av de elleve omkomne i mai var det ti menn.

Seks av de omkomne i mai, døde som følge av en singelulykke. Det kan for eksempel være utforkjøringer. To av singelulykkene har vært MC-ulykker. Johansen peker på at det er økt risiko for at flere råkjører når det er færre biler på veien.

Vestland er det eneste fylket uten dødsulykker i år. Viken er fylket med flest dødsulykker. Tolv personer bosatt i fylket har mistet livet i trafikken så langt i år.

