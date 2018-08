42 har omkommet i drukningsulykker i sommer

42 personer har dødd i drukningsulykker i Norge siden 1. mai i år, opplyser Redningsselskapet, som aldri har hatt så mange redningsoppdrag som i sommer.

Redningsselskapet har til sammen hatt 3.496 redningsoppdrag, det høyeste antallet noen gang siden selskapet ble stiftet i 1891. Til sammen 68 personer har mistet livet i drukningsulykker hittil i år. Det er 19 flere enn til samme tid i fjor, viser tall fra Redningsselskapet.

– Hvert liv teller, så dette er kritisk. Mange av disse livene kunne blitt reddet med bedre holdninger og kunnskap om sjøliv og båtliv. Det gjør meg fortvilet, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet til NTB.

Utfordrer regjeringen

16 personer døde som følge av drukning bare i juli. Det var elleve menn, tre kvinner og to jenter på 12 og 14 år. 17 av 68 drukninger hittil i år er relatert til bading. I fjor var det til sammenligning bare tre badeulykker i samme periode. Nå krever Redningsselskapet tiltak.

– Utfordringen sender jeg til regjeringen, for det er de som må ta ansvar, sier Lind.

Hun krever en nullvisjon for dødsulykker på sjø, slik man lenge har hatt for veitrafikken. Det tiltaket mener hun må på plass allerede på grunnskolenivå, slik at barn har nødvendig kunnskap om oppførsel ved sjø og vann.

Opplæring for innvandrere

Sju av de 42 som omkom i drukningsulykker i sommer, har innvandrerbakgrunn. Å gi svømmeopplæring til de med minoritetsbakgrunn, er et nødvendig tiltak for å komme nærmere nullvisjonen, poengterer generalsekretæren.

– Inkludert i god opplæring er kunnskap om førstehjelp og evnen til å følge med på omgivelsene på sjøen. Det er mange som har blitt reddet fordi venner, naboer eller forbipasserende har fått øye på noen på sjøen, og hatt nødvendig kunnskap om redning, sier hun.

Det er også nødvendig med obligatorisk hurtigbåtsertifikat, tilføyer hun, og minner om at 16-åringer uten sertifikat i dag kan kjøre scooter som kan komme opp i høy hastighet.

– Vi må lage en politikk som sørger for at 2019 ikke blir en repetisjon av 2018, sier hun.

God beredskap i sommer

Redningsselskapet har aldri hatt så høy beredskap i Oslofjorden enn i sommer, sier beredskapssjef Ronny Jåsund Pedersen i Redningsselskapet.

– Det har vist seg å være en riktig prioritering. Vi har reddet til sammen 23 mennesker i sommer, noe som er rekordhøyt. Det skyldes flere ting, men en av grunnene er at vi er bedre rustet til å utføre flere redningsaksjoner, komme oss raskere ut og ha bedre samhandling, sier han.

Men også han er bekymret over det høye antallet druknede i sommer, og beredskapssjefen stiller seg bak Linds utfordring til regjeringen.

– Det er tragisk når mennesker omkommer. Nå er det på tide med en tiltakspakke fra regjeringen for å bekjempe dette, sier han.

(©NTB)

